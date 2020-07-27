“İspanya bana çok uygun”

Kendisini rüyadaymış gibi hissettiğini belirten İrfan Can Kahveci, “Kasımpaşa maçından önce ağabeylerimle soyunma odasında konuşurken şu cümleleri kullanmıştım: ‘Bugün biri beni uyandırsa, bir haftadır uykudasın dese gerçekten çok sinirlenirdim.’ Çünkü gerçekten hayal gibi. Çok sevinçli ve mutluyuz. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum” dedi.

İspanya’da La Liga takımlarından Sevilla’nın ısrarla kadrosuna katmak istediği 25 yaşındaki orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, transferi ile ilgili de konuştu. Milli futbolcu, “UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag ile önemli bir maçımız var. Öncelikle onlara odaklandım. Bunları hiç konuşmadık. İnşallah maçlar bittikten sonra başkanımızla otururuz, teklifler varsa ona göre konuşuruz. İspanya'nın bana çok uygun olduğunu düşünüyorum. Gönlüm oradan yana” ifadelerini kullandı.

(Spor Servisi)