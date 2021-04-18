İsmet Taşdemir’le devam 

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum FK, 34.hafta maçında konuk ettiği Uşakspor karşısında aldığı 1-0’lık yenilgi ile play-off şansını büyük ölçüde yitirirken, Teknik Direktör İsmet Taşdemir ayrılığın eşiğinden döndü.

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, İsmet Taşdemir’in maçtan sonra istifa ettiğini ancak istifayı kabul etmediğini söyledi. Özcan, “Evet, İsmet Hoca maçtan sonra istifa etti ama kabul etmedim. Çünkü, başarısız olduğunu düşünmüyorum.

İsmet Hoca, kısıtlı bir kadro ile ilk yarıyı bitirdi. Birçok takım devre arasında kamp yaparken, biz erteleme maçları oynadık. Bu yüzden, dinlenmeden ikinci yarıya başladık.

İkinci yarıda iyi de bir çıkış yakaladık. Ama son maçlarda gol yollarında etkisiz kalmamız nedeniyle iddiamızdan uzaklaştık.

İsmet Hoca’ya, ‘4 hafta sonra konuşalım’ dedim. Sezonu İsmet Hoca ile tamamlayacağız. Sonrasına o zaman bakacağız. Çünkü, benim de devam edip etmeyeceğim belli değil” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

