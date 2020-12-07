İsmet Taşdemir’den uyarı; ‘Cesaretli olun’

Çorum Futbol Kulübü’nde Şanlıurfaspor maçının hazırlıkları dün yapılan tek antrenman ile devam etti. Teknik Direktör İsmet Taşdemir nezaretinde gerçekleşen antrenmana karantina süreci devam eden oyuncular katılmazken, diğer futbolcular hazır bulundu. Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 12.00’de başlayan antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, kısa süren istasyon ve 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Son bölümde defanstan hücuma çıkma üzerine gerçekleşen taktik antrenmana Teknik Direktör İsmet Taşdemir damga vurdu. Bu taktik çalışma esnasında antrenmanı sık sık durduran deneyimli teknik adam, oyuncularının cesaretli olmaları konusunda da uyardı. Taktik antrenmanda yapılan çalışmayı maç içinde de uygulamanın öneminden bahseden Taşdemir, “Gol yemeniz durumunda sorumlusu benim. Yeter ki saha içinde cesaretli olun. Çevre kontrolü maç içinde önemli. Gözünüz devamlı çevrenizde olsun” diyerek oyuncularını Şanlıurfaspor maçına motive etti. Daha sonra hücum oyuncularına özel gerçekleşen şut çalışmasının ardından antrenman sona erdi.

Çorum FK’da Şanlıurfaspor maçının hazırlıkları bugün yapılacak antrenman ile kaldığı yerden devam edecek.

(Spor Servisi)