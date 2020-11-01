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İsmet Taşdemir tribünden izledi

Çorum Futbol Kulübü’nün prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör İsmet Taşdemir, Ankara Demirspor’la oynanan maçı tribünden izledi.

Spor 01.11.2020, 19:01
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İsmet Taşdemir tribünden izledi

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Ergene Velimeşespor karşısında alınan 1-0’lık yenilgi sonrası teknik direktör Bahri Kaya ile yollar ayrılırken, İsmet Taşdemir ile prensip anlaşmasına varıldı. İsmet Taşdemir, henüz lisansının çıkmaması üzerine Cumartesi günü Ankara Demirspor’la oynanan maçı tribünden izledi.

İsmet Teşdemir ile bugün sözleşme imzalanması bekleniyor.

Ankara Demirspor maçında Çorum FK’nın başında ise Demir Demiröz ve altyapı antrenörleri yer aldı.

(Spor Servisi)

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