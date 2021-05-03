İsmet Taşdemir; ‘Planlarımız tutmadı’ 

Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 1-0 sona eren Gümüşhanespor yenilgisini değerlendirdi. Maç öncesi çok fazla eksiklerinin olduğunun altını çizen İsmet Taşdemir, galibiyet parolası ile çıktıkları Gümüşhanespor maçından mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını da ifade etti. Küme düşen ve play-offa oynayan takımların kaderini etkilememek adına Gümüşhanespor maçına tam konsantre olduklarını da vurgulayan Taşdemir, “Hiçbir takımın kaderi ile oynamama ve aynı zamanda ligi bitirebildiğimiz en yüksek puanla bitirmek adına galibiyet parolası ile başladık. Maalesef maçta hiçbir istediğimizi yapamadık. Maç öncesi planladığımız hiçbir şey tutmadı. Ne girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendirebildik, ne de takım savunmasını doğru yapabildik. Yediğimiz bir golle de mağlup olduk. Ligin sonu yaklaştıkça oyuncuları maçlara konsantre etmek zorlaşıyor. Önümüzde play-off kaderini belirleyecek bir Sarıyer maçı var. Bu maça da en iyi şekilde konsantre olup çıkacağız. Kazanmak adına sahada ne gerekiyorsa yapacağız. Umarım hak edenin 3 puan alacağı bir maç olur.

Sakatlıklar hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, Ertuğrul ve Tarık’ın yanı sıra Hüseyin Bak’ın da Sarıyer maçının kadrosunda olmayacağını açıklarken, Eren, Umut, Salih Zafer ve Mikail’in ise durumlarının hafta içi yapılacak tetkikler sonunda netleşeceğini belirtti.

(Spor Servisi)

