İsmet Taşdemir; ‘İstediğimiz oyunu oynayamadık’ 

Hacettepe ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak play-off umutlarını tamamen tüketen Çorum Futbol Kulübü’nde Teknik Direktör İsmet Taşdemir kaybedilen 2 puanı değerlendirdi.

Son 4 haftada yaşanan puan kayıpları ile hedeflerinden uzaklaştıklarını ifade eden Taşdemir, son oynanan Hacettepe maçından kaybedilen 2 puandan dolayı üzgün olduklarını söyledi. Hacettepe maçında hedeflenen oyun ve skordan uzak bir görüntü ortaya koyduklarının da altını çizen deneyimli teknik adam, “Kalan 4 haftada umutlarımızı az da olsa devam ettirebilmek adına Hacettepe maçına mutlak 3 puan parolası ile çıktık. Ancak maç içinde hedeflediğimiz oyunu sergileyemedik. İki kalede de çok önemli gol pozisyonları oldu. Çorum FK olarak o golleri kaçırmak bize yakışmadı. 10 kişi kalmış takıma kaçırdığımız kadar pozisyon da vermek kabul edilecek bir durum değil. Futbolun içinde olan şeyler bunlar. Kazanmak, kaybetmek ve berabere kalmak futbolun en doğal kuralı. Bugünden itibaren Zonguldak Kömürspor maçına hazırlanacağız. Kalan haftalarda Çorum FK’ya yakışır bir şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerine yer verdi.

(Rıfat KARA)

