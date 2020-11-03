İsmet Taşdemir ilk antrenmanına çıktı

Lig'de 8.haftayı Ankara Demirspor yenilgisi ile kapatan Çorum Futbol Kulübü'nde Eyüpspor hazırlıkları dün yapılan antrenman ile başladı. Yeni Teknik Direktör İsmet Taşdemir nezaretinde Tesisler 1 No'lu Saha'da saat 15.00'de gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden Kerem Pala, Kıvanç Kaya ve özel izinli olan Tarık Mayhoş katılmazken, diğer futbolcular hazır bulundu. Isınma hareketleri ve gruplar halinde düz koşular ile başlayan antrenman yarı sahada yapılan taktik çalışmanın ardından sona erdi.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı antrenman ile Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

(Spor Servisi)