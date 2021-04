İsmet Taşdemir: “Daha bir şey başarmadık”

Bugüne kadar oyun olarak aşağı yukarı hep aynı oyunu oynadıklarını ancak mücadele olarak biraz eksik kaldıklarını ve son haftalarda bu sorunu da çözdüklerini kaydeden İsmet Taşdemir, “Haftalardır, hatta aylardır bu potaya girmeye çalışıyorduk. Şimdi bu potanın içindeyiz ama daha başardığımız bir şey yok” dedi.

DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ GİBİ OLDU

Öncelikle, deplasmanda Erzincanspor’u 1-0 yendikleri maçı değerlendiren İsmet Taşdemir, “24 Erzincanspor maçı kâğıt üzerinde zor maçlarımızdan biriydi. Ama bizim de uzun zamandan beri iyi giden bir gidişatımız vardı. Rakibimiz içeride, dışarıda fark etmeksizin kontrataklarla etkili olan ve duran topları iyi kullanan bir takımdı. Bunlara karşı doğru önlemler aldık. Oyunun kırılma noktasında da gol bulup kazanma hissiyatı vardı bizde dolayısı ile düşündüğümüz gibi oldu. Kazandığımız için çok mutluyuz” dedi.

İNANMADIĞIM YERDE DURMAM

Takımın 9 haftadır yenilgi yüzü görmediği 9 haftalık seri ile ilgili de konuşan İsmet Taşdemir, 9 maçlık seri öncesi ve sonrasında oyun olarak takımda çok fazla değişen bir şey yok aslında. Bu takımda göreve geldiğimiz günden beri inancımız hep vardı. Kaldı ki, ben ve ekibim inanmadığımız yerde asla durmayız.

SIKINTILI SÜRECİ KENETLENEREK GEÇİRDİK

Takım olarak çok iyi bir uyum yakaladık. İkinci yarının ilk iki maçında özellikle Kocaelispor maçı olmak üzere iki maçta aldığımız mağlubiyetler bizi çok üzmüştü. Manisa maçında zaten eksiklerimiz çoktu. Bu süreç çok zordu. Bu süreci de kenetlenerek geçtik.

BUNDAN SONRASI ÖNEMLİ

Oyun olarak o zaman da aynı oyunu hemen hemen sahaya yansıtıyorduk, sadece mücadele olarak biraz eksiktik. Bunu da bu süreçte giderdik.

Takımımız şuan iyi bir hava yakaladı. Önemli olan bu noktaya gelmek değil, bundan sonra neler yapabilmektedir.

Haftalardır, hatta aylardır bu potaya girebilmek için çok çalıştık. Şimdi bu potanın sadece içindeyiz. Önümüzde hala çok önemli 7 maçımız var. Biz zoru seviyoruz. Özellikle benim tabiatımda bu var. Başkanımızın da zoru çok sevdiğini biliyorum. Dolayısı ile işimiz zor mu, evet zor. Bunun da üstesinden gelecek gücümüz var. Bizim bir hedefimiz, hayalimiz var. Bunu başarmak içinde elimizden gelenin en iyisini yapacağız” şeklinde konuştu.

REHAVETE KAPILMAYIZ

Takımın 9 haftadır yenilmemesinin bir rehavete neden olup olmayacağı ile ilgili bir soruyu da cevaplayan teknik patron İsmet Taşdemir, “Aldığımız iyi sonuçların ardından takımın rehavete gireceğini düşünmüyorum. Uşak’ta ve Zonguldak’ta santrası olmayan gollerle puanlar kaybettik. Şunu demeye çalışıyorum. Futbolda son düdük çalmadan her an her şey olabilir. Şuana kadar Çorum FK’nın bir şeyi başardığı da yok, başaramadığı da.

Biz, eğer son düdük çaldığında play-off potasındaysak, o zaman kendimizi başarılı sayacağız. Ondan sonra bir de ikinci etabımız var tabii. Dolayısı ile takımın şu anki pozisyonda rehavete kapılacağını düşünmüyorum. Çünkü, biz şuanda bir şey başarmadık. Sadece kıyısına geldik” dedi

60-62 PUAN TOPLAYAN PLAY-OFF BİLETİ ALIR

Play-Off barajı ile ilgili düşünceleri de sorulan İsmet Taşdemir, “Ben yine 60-62 puan arasında olacağını düşünüyorum. Çünkü kalan maçlar da zor. Alt tarafta bir küme düşme mücadelesi var. Biz de bu takımların 3’ü ile oynayacağız. Herkesin kağıt üzerinde 3 puan cebimizde dediği maçlar maalesef en zor maçlar olacak. Dolayısı ile play-off yarışı kızışıyor.

Bu potada sadece Hekimoğlu biraz rahat gibi gözüküyor. 55 puanı bulunan Kocaelispor’un bile rahat olduğunu düşünmüyorum ben. Amed, Afyon, Sarıyer ve Ankara var. Uşak biraz kopmuş gibi görünüyor ama onların da 2 maç kazanarak yeniden havaya gireceğini düşünüyorum.

Uzun lafın kısası, çok zor bir grup. Kalan 7 haftada tüm takımlar zoru başarmak için uğraşacak” ifadelerini kullandı.

ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ PLAY-OFF

Başarı kriteri de sorulan teknik direktör İsmet Taşdemir, “Ben kalan maçlarda bizi hedefe götürecek kısmı ikiye böldüm. Birinci hedefimiz Play-Off’a kalmak, ikinci hedefimiz ise şampiyon olup 1.Lig’e çıkmak. Bu başarı kısmını yakalamak için ilk önce ilk etabı geçmemiz gerekiyor. Ondan sonra başarıya giden ikinci kısmı geçmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Teknik patron İsmet Taşdemir, haftaya Hekimoğlu Trabzon’la oynayacakları maçı da kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını da sözlerine ekledi.

(Hüseyin AŞKIN)