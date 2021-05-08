İsmet Hoca’nın da son maçı

Çorum FK, İsmet Taşdemir nezaretinde kupada oynadığı tek maçta evinde Eyüpspor’u 3-0 gibi net bir skorla yenerek adını bir üst tura yazdırırken, bu maç aynı zamanda İsmet Taşdemir’in Çorum FK’nın başında çıktığı ilk maç olarak kayıtlara geçti.

Çorum FK, İsmet Taşdemir nezaretinde ligde ise 28 puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlılar, bu maçlarda 13 galibiyet, 7 beraberlik, 8 yenilgi alarak 46 puan toplarken, attıkları 50 gole karşılık kalelerinde 24 gol gördüler.

Ligde, İsmet Taşdemir nezaretinde çıktığı maçlarda 1,64 puan ortalaması tutturan maç başına 1,78 gol atarken, maç başına kalesinde 0,85 gol gördü.

(Spor Servisi)

