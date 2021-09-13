İsmet Benli 1792 gün sonra gol attı

Uşakspor’dan transfer edilen 32 yaşındaki İsmet Benli, Diyarbekirspor’dan sonra Ergene Velimeşespor karşısında da ilk 11’de şans buldu. Deneyimli sol bek, 69.dakikada Burak Çalık’ın kaleciden dönen topunu ağlara göndererek maçın skorunu 4-0 olarak belirlerken, 5 yıl aradan sonra gol sevinci yaşadı.

Profesyonel futbolculuk kariyerinde, Çorum FK’dan önce TKİ Tavşanlı Linyitspor, Afjet Afyonspor ve Uşakspor formalarını giyen İsmet Benli, sadece 2016-2017 sezonunda Afjet Afyonspor formasıyla 2 gol atabildi. Benli, profesyonel futbolculuk kariyerinin ilk golünü 2016-2017 sezonunun 3.haftasında Payasspor’a 4-1 yenildikleri maçta atarken, aynı sezonun 7.haftasında da deplasmanda Orhangazispor’u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmada Afjet Afyonspor’a galibiyeti getiren golü atmıştı. 16 Ekim 2016’da Orhangazispor’a attığı golden sonra bir daha fileleri havalandıramayan İsmet, suskunluğunu Çorum FK formasıyla önceki gün Tekirdağ deplasmanında Ergene Velimeşespor’a karşı attığı 69.dakikada attığı golle bozdu.

İsmet’in, 1792 gün sonra Ergene Velimeşespor’a attığı gol, profesyonel futbolculuk kariyerinin üçüncü golü olarak da kayıtlara geçti.

(Hüseyin AŞKIN)

