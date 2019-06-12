İsmet Ata Demir Türkiye Şampiyonu

Okul Sporları Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Yıldızlar Türkiye Yüzme Şampiyonası Finalleri Kayseri’de devam ediyor. Çorum’u temsil eden sporculardan İsmet Ata Demir’in bir altın, bir de gümüş madalya kazandığı bildirildi.

Kadir Has Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenen şampiyonada Çorum’u temsil eden 23 Nisan Ortaokulu öğrencisi ve TED Çorum Koleji Spor Kulübü yüzücüsü İsmet Ata Demir, 100 metre sırtüstünde tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

İsmet Ata Demir, şampiyonun ilk gününde ise 200 metre sırtüstünde Türkiye ikincisi olarak bronz madalya kazandı.

(Bülent USLU)