İskilip’te hasret sona erdi

İskilipli futbolseverlerin heyecanla beklediği İskilip Şehit Mikail Kaya Stadı’nda ilk maç oynandı. Pazar günü İskilipgücü ile Osmancık Belediyespor arasında oynanan U15 Ligi maçını Belediye Başkanı Ali Sülük, AK Parti İl Genel Üyesi Duran Bıyık, MHP Belediye Meclis Üyesi Murat Kiraz, İskilip Esnaf Odaları Başkanı İsmet Uslu, Saadet Partisi İlçe Başkanı Yavuz Katırcı, İskilipgücü yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda futbolsever izledi. Maç öncesi tüm Türkiye de olduğu gibi bu maçta da Elazığ ve Malatya da yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşu yapıldı ve İstiklal marşı okundu. Devre arasında takım soyunma odalarına girip sporcuları ziyaret eden Belediye Başkanı Ali Sülük tatlı ikramında bulunurken, karşılaşma 4-1 konuk Osmancık Belediyespor’un üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan İskilipgücü Başkanı Nihat Armutcu, “2 yıl aradan sonra stadımıza kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Başta Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer'e, Belediye Başkanı Ali Sülük'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah ilçemize hayırlı uğurlu olur. Ayrıca bugün çocuklarımızı yalnız bırakmayan protokole, spor severlere, velilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

(Rıfat KARA)