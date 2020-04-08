Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
93225
ALTIN
359.459
DOLAR
6.7629
STERLİN
8.4032
EURO
7.3503

İskilipspor artık “Belediye” oldu

1927 yılında kurulan İskilipspor’un ismi değişti. Kulübün yeni isme Belediye İskilipspor oldu.

İskilipspor artık “Belediye” oldu

1927 yılında kurulan İskilipspor’un ismi değişti. Kulübün yeni isme Belediye İskilipspor oldu.

08 Nisan 2020 Çarşamba 20:50
İskilipspor artık “Belediye” oldu

İskilipspor’un isim değişikliği ile ilgili protokol dün imzalandı. Belediye Başkanı Ali Sülük ve kulüp yöneticilerinin katıldığı imza töreninde bir açıklama yapan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, “Tarihi spor kulübümüz İskilipspor ile imzaladığımız protokol gereği İskilipspor faaliyetlerine Belediye İskilipspor olarak devam edecektir. Belediye İskilipspor’umuzun başarılı olmasını diler, yapılan anlaşmanın hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ederim” dedi.

Öte yandan, bir süre önce belediye bünyesine alınan güreş takımının da faaliyetlere Belediye İskilipspor adına katılacağı kaydedildi.

(Rıfat KARA)

İlgili Haberler
Kale son çeyrekte düşüyor
Kale son çeyrekte düşüyor
69 maçta 406 gol
69 maçta 406 gol
90+’da sadece 3 gol
90+’da sadece 3 gol
En çok gol son çeyrekte
En çok gol son çeyrekte
Evde çalışmaya devam
Evde çalışmaya devam
“Futbolu bu kadar çok özleyeceğim aklıma gelmezdi”
“Futbolu bu kadar çok özleyeceğim aklıma gelmezdi”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim