İskilipspor artık “Belediye” oldu

İskilipspor’un isim değişikliği ile ilgili protokol dün imzalandı. Belediye Başkanı Ali Sülük ve kulüp yöneticilerinin katıldığı imza töreninde bir açıklama yapan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, “Tarihi spor kulübümüz İskilipspor ile imzaladığımız protokol gereği İskilipspor faaliyetlerine Belediye İskilipspor olarak devam edecektir. Belediye İskilipspor’umuzun başarılı olmasını diler, yapılan anlaşmanın hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ederim” dedi.

Öte yandan, bir süre önce belediye bünyesine alınan güreş takımının da faaliyetlere Belediye İskilipspor adına katılacağı kaydedildi.

(Rıfat KARA)