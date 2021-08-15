İskilip’in şampiyonu Tüketim Kooperatifi oldu

İskilipspor tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen halı saha turnuvasında şampiyonluk ipini Tüketim Kooperatifi takımı göğüsledi.

11 takımın 2 grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği İskilipspor halı saha turnuvasında önceki gün final heyecanı yaşandı. Yeşil Park Halı Sahası’nda oynanan final maçında Tüketim Kooperatifi ile Divan Kırtasiye karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı maçın normal süresi 3-3 tamamlandı. Uzatma dakikalarında Tüketim Kooperatifi bir gol daha bularak maçtan 4-3 galip ayrıldı ve şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Öte yandan final maçı öncesi Gırışanlar ile İskilipspor ise üçüncülük maçında kozlarını paylaştı. İskilipspor rakibini 6-4 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

İskilispor Kulübü’nden yapılan açıklamada, turnuvanın ödül töreni İskilip’te düzenlenen festivalde halk konserinden önce yapılacağı belirtildi.

(Rıfat KARA)