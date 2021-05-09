İskilip’in milli gururu

27-30 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenecek olan Yıldızlar Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası’na katılacak olan milli takımın Ankara kampı dün başladı. Kampa, Belediye İskilipspor Güreş Eğitim Merkezi’nden antrenör Adem Uysal ile birlikte 57 kilo güreşçisi Mürsel Arslan ile 62 kiloda Ferhat Yiğit de davet edildi.

Antrenör Adem Uysal, yaptığı açıklamada, “İlçemiz için ter döken pehlivanlarımız artık ülkemiz için ter dökecek. Bunun bilincinde hareket ederek Avrupa Şampiyonluğu için çalışmalara başladık. Ülkemizi ve bayrağımızı en güzel temsil edecek olan sporcularımızı tebrik eder, başarıların devamını dilerim” ifadelerini kullandı.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ise, “Avrupa arenasında ilçemizi ve ülkemizi temsil edecek olan yiğitlerimi kutlar, başarılarının daim olmasını yüce Allah’tan dilerim. Zafer sizinle olsun yiğitlerim” açıklamasında bulundu.

(Spor Servisi)

