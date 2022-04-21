İskilipgücü yönetimi Alp bebek için toplandı

İskilipgücü Başkanı Nihat Armutcu, yönetim kurulu toplantısında, Alp bebeğin tedavisine katkı için bağış topladıklarını belirtirken, “Bu ay ki toplantımızı Alp bebek için yaptık. SMA 1 teşhisi konulan yavrumuzun sağlığına kavuşması için, Valilik tarafından başlatılan yardım kampanyasına destek amaçlı bir araya geldik.

Karınca kararınca, herkes imkânı ölçüsünde maddi katkı sağladı. Dualar ettik Alp bebek ve ailesi için. Yüce Rabbimiz şifasını versin inşallah” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

