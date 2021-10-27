İskilipgücü geleneği bozmadı

Amatör futbol ligleri pandemi nedeniyle yaklaşık 1 buçuk yıldır düzenlenmezken, 2021-2022 Amatör Futbol Sezonu Cumartesi günü oynanan U18 Ligi ile başladı. İskilipgücü, her sezonun ilk maçı öncesinde geleneksel hale getirdiği şehitlik ziyaretini Cumartesi günü İskilipspor’la oynadığı U18 derbisi öncesinde de gerçekleştirdi.

İskilipgücülü futbolcular, Başkan Nihat Armutcu, Başkan Yardımcısı Bahadır Telli ve yönetim kurulu üyesi Yavuz Katırcı nezaretinde, İskilip Hacıkarani Kabristanına giderek kulübün eski futbolcularından Şehit Emre Dokumacı’nın mezarını ziyaret ettiler.

İskilipgücü Başkanı Nihat Armutcu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, maçtan sonra da, 10 Ekim 2020’de şehit olan Emre Dokumacı’nın ailesinin evine gittiklerini Emre Dokucamı’nın isminin yazılı olduğu 19 numaralı İskilipgücü formasını hediye ettiklerini söyledi.

(Spor Servisi)

