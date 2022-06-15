İskilip ve Osmancık’ta şampiyon raketler belli oldu

Masa Tenisi İl Temsilciliği’nin 2022 yılı faaliyet programında yer alan Masa Tenisi İlçe Birinciliği İskilip ve Osmancık’ta gerçekleşti. Küçükler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar (kız-erkek ) olmak üzere 5 kategoride gerçekleşen müsabakalara Osmancık’ta 103, İskilip’te ise 42 sporcu katıldı. İskilip Azmimilli Ortaoku Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcu şu şekilde;

Yıldız erkekler: 1.Abdurrahman Kuşcu, 2.Furkan Çöpbacak, 3.Mehmet Aydınlı, 4.Nurullah Köroğlu.

Genç Erkekler: 1.Murat Karakaya, 2.Sadullah Köroğlu, 3.Memet Erkan, 4.Barış Tıraş.

Büyük kızlar: 1.Gizdem Yıldızhan, 2.Hatice Yıldırım, 3.Burcu Yıldırım, 4.Yasemin Öz.

Büyük erkekler: 1.Galip Gül, 2.Osman Şahin, 3.Muhammet Çırak, 4.Battal Güler.

Veteran kadınlar: 1.Azize Hilal Kanbur Ulucan, 2. Ayşegül Kanbur, 3.Alev Bıyıkoğlu Mumcu, 4.Alev Yaman.

Veteran erkekler: 1.Ali Candan, 2.Faruk Çınar, 3.Emre Yasin Korkmaz, 4.Osman Galip.

Osmancık İlçe Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalar sonunda ise dereceye giren sporcular şu şekilde;

Küçük kızlar: 1.İpek Dila Aydın, 2.Hazal Kaya, 3.Defne Güler, 4.Zülal Hacer Ocaklı.

Küçük erkekler: 1.H.Arda Güler, 2.Berat Özdemir, 3.Ali Buğra Karahan, 4.Muhammed Eymen Sarı.

Yıldız kızlar: 1.Hale Çağlar, 2.Elif Ece Aksu.

Yıldız erkekler: 1.M.Efe Aksu, 2.M.Ali Sağlam, 3.Emir Hafızoğlu, 4.Süleyman Karakaş.

Genç kızlar: 1.Ecem Uyar, 2.Buse Korkmaz, 3.Dönsün Özdemir, 4.Rümeysa Gezer.

Genç erkekler: 1.Osman Şen, 2.Hüseyin Bülbül, 3.Soner Karataş, 4.Yiğitcan Karataş.

Büyük erkekler: 1.Önder Kurt, 2.Koray Demir, 3.Serkan Özer, 4.H.Ali İnan.

Veteran kadınlar: 1.Şule Gurbet Taşlı, 2.Aylin Akçakale, 3.Tuba Gökgöz, 4.Yasemin Ilıman.

Veteran erkekler: 1.Metin Çağlar, 2.Mevlüt Yılmaz, 3.Barış Aydın, 4.Abdullah Küçükgöz.

Müsabakalar sonunda il temsilciliği tarafından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi.



(Rıfat KARA)

