İskilip sahasında sona doğru

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇASKF) Başkanı Sefer Kurtaran, Futbol İl temsilcisi Engin Ayan ve ÇASKF Yönetim Kurulu Üyesi Necati Çamiçi ile birlikte sahadaki çalışmaları yerinde inceledi. Heyete, incelemeler sırasında İskilipgücü Kulüp Başkanı Nihat Armutcu eşlik etti.

Yüklenici firmanın yetkilileri, çalışmalarla ilgili olarak Kurtaran ve Ayan’a bilgi verirken, çalışmaların önümüzdeki ay içerisinde tamamlanacağını kaydettiler. Zeminine sentetik çim serim işlerinin tamamlandığı sahada yeni sezonda maç oynanabilecek. Böylece, İskilipspor ve İskilipgücü, bir sezon aradan sonra kendi sahalarında maç oynayabilme imkânına kavuşmuş olacaklar.

Öte yandan, 4 odalı modern soyunma odalarının yapımı da devam ederken, sahada incelemelerde bulunan heyet bir takım eksikler tespit etti. Saha zemini ile kenarlardaki koşu pistinin aynı renkte olmasının yanı sıra, soyunma odalarının yanındaki büyük boşluğun toprak olması, yağışlı havalarda sentetik çimin çamur olması ile ilgili endişe yarattı. Boş alanın çok amaçlı spor alanları olarak değerlendirilmesi önerisinde bulunuldu.