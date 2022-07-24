İskilip, kadın güreşine de el attı

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük kendine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Belediye İskilipspor bünyesine kadın güreş takımını da kattıklarını belirtti. Başkan Sülük’ün açıklaması şu şekilde; “Güreş branşının İskilip için çok önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Tarihe bakıldığında ilçemizden birçok şampiyon çıktı. Belediye İskilipspor bünyesinde de şampiyon çıkmaya devam ediyor. Bu nedenle İskilip' in yine güreşin lokomotifi olacağını ve büyük şampiyonlar çıkarabileceğine inanıyorum. Son yıllarda ülkemizdeki erkek güreş sporcularının başarılarının yanında kadın güreş sporcularının güreşteki başarıları da artıyor. Diyarbakır' da zor şartlarda spor hayatına devam eden kadın güreş takımını ve A milli takım antrenörü İbrahim Yorulmaz’ı kulübümüz bünyesine alarak yine ilimizde ve ilçemizde bir ilk gerçekleştirmiş bulunmaktayız. İskilip'te erkek güreş takımının yanı sıra artık kadın güreşini de canlandırmayı ve yeni şampiyonların yine İskilip' ten çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.

(Rıfat KARA)

