İskilip Havza’yı geçemedi:1-3

1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi vermesi beklenen İskilipspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Samsun Süper Amatör Küme takımlarından Havza Belediyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Havza İlçe Sahası’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Batuhan Keskin’in golü ile 1-0 öne kapatan İskilipspor, ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Konu hakkında açıklama yapan İskilipspor antrenörü Galip Gül, takımın genel durumunu görmek adına iyi bir hazırlık karşılaşması olduğunu söylerken, Havzalı yöneticilerin ilgi ve alakası için de teşekkürlerini iletti.

BOLU’DA KAMP

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1.etap çalışmalarını Çorum’da sürdüren İskilipspor’da ilk etap 9 Ekim’de sona erecek. Antrenör Galip Gül, 1.etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından futbolculara iki gün izin vereceklerini daha sonra 11 Ekim’de Bolu kampının başlayacağını söyledi. 3 gün sürecek Bolu kampında Bolu 1.Amatör Küme takımlarından Geredespor ile hazırlık maçı oynayacaklarını da ifade etti.

(Rıfat KARA)