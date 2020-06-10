“İskilip güreşin merkezi olma yolunda ilerliyor”

Son yıllarda İskilip’te güreş sporuna gösterilen ilgi ve devamında sağlanan başarılar sonrası Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı ve aynı zamanda Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Zeki Gül ve Güreş İl Temsilcisi Hüseyin Teke dün İskilip’e giderek Belediye Başkanı Ali Sülük’ü ve Belediye bünyesinde güreş yapan genç sporcuları ziyaret etti. Asbaşkan Gül, ziyaret kapsamında Belediye Başkanı Ali Sülük’e ve genç güreşçilere milli takımlar eşofmanı hediye etti.

Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Gül, “ Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ile yaptığım istişare sonunda güreş sporuna değer veren İskilip Belediyesi’ni ve bünyesinde güreş yapan sporcuları ziyaret ederek hediyeler vermek istedik. Bu nedenle geldiğim İskilip’te genç güreşçilerimizi yakından görmek beni çok mutlu etti. Biz Türkiye Güreş Federasyonu olarak yıldız ve genç güreşçilerimize çok önem veriyoruz. Çorum Belediyesi Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı dönemimde güreş sporuna çok önemli hizmetlerimiz oldu. Üç sporcu ile başlayarak, Süper Lig, 1.Lig’de mücadele eden takımımız vardı. Daha sonra milli takımlara sporcu gönderen illerin başında geldik. İskilip de güreşin merkezi olma yolunda hızlı bir şekilde ilerliyor. Biz de bu çalışmanın farkında olduğumuz için katkı sağlamak adına sporcularımızı ve belediyemizi ziyaret ettik. İskilip’te güreşe kim hizmet veriyorsa, kim emek veriyorsa onlara teşekkür ederim. İnşallah bu yavrularımız ileride uluslararası başarıları ile bizlerin gurur kaynağı olur” dedi.

Asbaşkan Zeki Gül ve Güreş İl Temsilcisi Hüseyin Teke’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ise, “Biz göreve geldiğimiz günden bu yana spora gönül veren tüm gençlerimiz ile yakından ilgilenmeye özen gösteriyoruz. İskilip Belediyesi olarak gençlerimizden büyük başarılar bekliyoruz. Bu yolda biz elimizden gelen desteği vermeye sonuna kadar hazırız” ifadelerine yer verdi.

Belediye ziyaretinin ardından Ali Fatih Göktuğ ve Turgay Yılmaz’ın işletmeciliğini yaptığı Seyirtepe Sosyal Tesisleri’ne giden Asbaşkan Zeki Gül, Belediye Başkanı Ali Sülük ve beraberindeki heyet İskilip dolması yedikten sonra İskilip’ten ayrıldı.

ŞAMPİYONLARDAN GÖRÜNTÜLÜ MOTİVASYON KONUŞMASI

Ziyaret kapsamında genç güreşçiler ile bir araya gelen Zeki Gül, genç sporculara eşofmanlarını hediye ettikten sonra sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Güreş Federasyonu bünyesinde uluslararası müsabakalarda sayısız başarılar elde eden milli güreşçilerden Cenk İldem, Fatih Erdin, Rıza Kayaalp ve Taha Akgül'ü telefonuyla görüntülü arayan Asbaşkan Zeki Gül, millilerden gençlere motivasyon konuşması yapmalarını istedi. Milli güreşçiler, gençlere çok çalışmaları ve asla hedeflerinden vazgeçmemeleri gerektiğini söyledi.

güreşçileri telefonda karşılarında gören İskilipli gençler şaşkınlıklarını gizleyemezken, Başkan Gül'e yaptığı sürpriz görüşmeden ve hediyelerden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

(Spor Servisi)