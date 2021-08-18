İskilip Belediyeli güreşçiler terfi müsabakalarında 5 madalya aldı

Türkiye Güreş Federasyonu’nun (TGF) 2021 yılı faaliyet programında yer alan 16-17 Yaş Yıldız Erkekler Serbest Güreş Ligi Terfi Müsabakaları Ankara’da yapıldı. Terfi müsabakalarına Çorum’dan İskilip Belediyespor Kulübü katıldı.

Taha Akgül Spor Salonu’nda 2 gün süren müsabakalarda mindere çıkan İskilip Belediyesporlu güreşçiler, 2 ikincilik, 3 de üçüncülük madalyası kazandı. 60 kiloda Kerim Uysal ile 65 kiloda Ferhat Yiğit ikinci olurken, 68 kiloda Mustafa Karabuğa, 51 kiloda Yunus Emre Battal ve 71 kiloda Mürsel Aslan da üçüncülüğü elde ettiler.

Yurt genelinden 27 kulübün katıldığı müsabakalar sonunda, genel klasmanda Kahramanmaraş Gençlikspor topladığı 140 puanla ilk sırada yer aldı. İkinciliği 129 puanla Sivas Gençlikspor elde ederken, 115 puanlı Ankara ASKİ ile 107 puanlı Batman Petrolspor üçüncülüğü paylaştı.

(Hüseyin AŞKIN)