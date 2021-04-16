İskilip Belediyeli güreşçiler Dünya Şampiyonası vizesi için Antalya’da 

Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve aynı zamanda Milli Takım seçmesi niteliği taşıyan Yıldızlar Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası bugün Antalya-Kemer’de başlıyor. Şampiyonaya, İskilip Belediyespor’dan da katılım olacak.

Şampiyonada mücadele edecek olan İskilip Belediyesporlu güreşçiler, Yunus Emre Battal, Mustafa Karabuğa, Muhammet Doğan Durak, Kerim uysal, Ferhat yiğit, Mürsel Aslan, Yunus Emre Efe, Ferdi Korkmaz ve Mustafa Mert Uzun, antrenör Adem Uysal nezaretinde Belediye Başkanı Ali Sülük’ü makamında ziyaret ettiler.

Antrenör Adem Uysal, Başkan Ali Sülük’e şampiyona ile ilgili bilgi verirken, Macaristan’da düzenlenecek Dünya Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek güreşçilerin belirleneceği şampiyona öncesinde sporcularının formda olduklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Ali Sülük de, “İlçemizi hak ettiği yerlerde, hak ettiği şekilde görülmesini için canla başla mücadele edecek olan, Belediye Güreş Takımımız ilçemizi gururla temsil edecekler. Şunu da ifade edeyim; Yiğit Pehlivanlarımızdan ikinci bir Antalya zaferi bekliyoruz. Son olarak Belediye Güreş Takımı ve Milli Takım Antrenörümüz Adem Hocamıza ve Yiğit Pehlivanlarımıza çıktıkları bu yolda muzafferiyetler diliyorum” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)

