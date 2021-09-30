2020 yılının en başarılı isimlerinin ödüllerini aldığı 67.Gillette Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreni, Wolkswagen Arena’da gerçekleştirildi. Yılın sporcusu ödülü milli cimnastikçi İbrahim İbrahim Çolak’a verilirken, yılın kadın sporcusu ödülüne milli voleybolcu Eda Erdem layık görüldü. Fenerbahçe’nin Çorumlu milli futbolcusu İrfan Can Kahveci yılın futbolcusu seçilirken, yılın en iyi çıkış yapan sporcusu yüzücü Merve Tuncel oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı yılın takımı ödülüne layık görülürken, Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı yılın paralimpik-engelli takımı seçildi. Cimnastikçi Ferhat Arıcan’ın jüri özel ödülüne layık görüldüğü törende, İslam Çupi Özel Ödülü Türkiye Tenis Federasyonu’na verildi.

Namık Sevik Özel Ödülü Milliyet Gazetesi karikatüristi Haslet Soyöz’e, Altınyıldız Classics Özel Ödülü Eda Erdem’e, Milka Yılın Kayak Sporcusu Özel Ödülü Ceren Reyhan Yıldırım’a, HDI Sigorta Özel Ödülü ise milli boksör Busenaz Sürmeneli’ye layık görüldü.

Törende, Yılın Gillette Gibi E-Spor Takım Ödülünü Beşiktaş eSports alırken, Yılın Antrenörü Ödülü'nü Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman kazandı.

(Hüseyin AŞKIN)

