İrfan Can Kahveci, Süper Lig’in “yedinci harikası”

Transfermarkt’tın verilerine göre; Beşiktaş’ın Barcelona’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic 20 milyon Euro ile en değerli oyuncular listesinin zirvesinde yer alıyor. 19 milyon Euro ile Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır 2.sırada yer alırken, 3.sırada 18 milyon Euro ile Fenerbahçeli Diego Rossi bulunuyor. 4.sırayı 14 milyon Euro ile Fenerbahçe’nin kalecisi Altay Bayındır alırken, Beşiktaş’ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal 12 milyon Euro ile 5.sırada, Galatasaraylı Marcao 12 milyon Euro ile 6.sırada, Fenerbahçe’nin Çorumlu milli futbolcusu İrfan Can Kahveci 11 milyon Euro ile 7.sırada yer buldu.

Beşiktaş’ın Kanadalı oyuncusu Cyle Larin’in 11 milyon Euro ile 8.sırasında yer aldığı listenin 9.sırasını 10 milyon Euro ile Fenerbahçeli Mergim Berisha, 10.sırasını ise Beşiktaşlı Michy Batshuayi aldı.

(Hüseyin AŞKIN)

