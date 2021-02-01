Fenerbahçe'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Çorumlu futbolcu Kahveci'nin transferiyle ilgili yaptığı açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda Kulübü Medipol Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmıştır. Medipol Başakşehir FK kulübüne toplam transfer bedeli olarak 7.000.000 Euro+KDV ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun kulübümüzde oynadığı süre boyunca gerçekleşecek sportif başarılarımıza bağlı olarak azami 1.000.000 Euro+KDV bonus bedeli Medipol Başakşehir FK Kulübüne ödenecektir.

Futbolcunun 3. bir kulübe transfer olması halinde, 11.000.000 Avro'yu aşan tutarın %20 + KDV'si, Medipol Başakşehir FK'e ödenecektir" denildi.

'BABAMIN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki yeni transferi İrfan Can Kahveci, "Babamın hayallerini gerçekleştirdiğim için mutluyum. Formanın hakkını sahada vereceğim" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Çok heyecanlı ve gururlu olduğunu ifade eden Kahveci, "Babamın hayallerini gerçekleştirdiğim için mutluyum. Formanın hakkını sahada vereceğim. Göksel Başkan'a da çok teşekkür ediyorum. Ali Koç Başkan da buraya kadar geldi, teşekkür ederim, çok mutluyum. Efsane çubuklu formamızın hakkını vermek için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Çorumlu futbolcu İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de 17 numaralı formayı giyecek.

(Spor Servisi)