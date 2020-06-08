İnsan olan bunu yapmaz!

Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlandıktan sonra Buharaevler ve Binevler Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşların hizmetine sunulan Mehmetçik Parkı spor tesisleri kullanılamaz hale geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle spor faaliyetlerinin durdurulması ile birlikte spor tesisleri de boş kaldı. Bu süreçte boş kalan spor tesisleri kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğradı. Cami Çocukları futbol turnuvasının düzenlendiği, minik futbolcuların antrenmanlarını yaptığı spor tesislerinde elektrik panosu, saha giriş kapıları, saha çevresinde tellerin zarar gördüğü tespit edildi.

Yaşanan bu gelişme sonrası yetkililerin saha çevresinde incelemede bulunduğu, güvenlik kamerasından kamu malına zarar verenlerin tespit edilmesi ile birlikte gerekli cezai işlemin uygulanacağı bilgisine ulaşıldı.

(Spor Servisi)