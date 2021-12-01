“İnşallah sezon sonunda hep birlikte sevineceğiz”

U19 Bölgesel Gelişim Ligi’nde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik alarak 1.devreyi yenilgisiz lider tamamlayan Çorum FK’da Teknik Direktör Ömer Özer yaptığı açıklamada, genç oyuncuların gelişimi için çalıştıklarını ifade ederken, sezon sonunda hak ettikleri yerde olacaklarına inandıklarını söyledi.

U19 Bölgesel Gelişim Ligi 6.Grup’ta mücadele eden ve 1.devreyi 9 puanla yenilgisiz lider tamamlayan Çorum FK’da Teknik Direktör Ömer Özer yaptığı değerlendirmede, ligi hak ettikleri yerde bitirip hep birlikte sevineceklerini söyledi.

4 devreli ligin ilk devresinde oynadıkları 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik aldıklarını hatırlatan Ömer Özer, “9 puanla Namağlup olarak Lider bitirdik bulunduğumuz konumdan dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum.

İkinci devre ara vermeden devam ediyor. Bizim kafamızda, liderlikten çok önümüzdeki maçlar var. Onun için kalan 15 maça, her hafta ayrı ayrı konsantrasyon olarak çıkacağız.

Gençlerimizin gelişimi için çalışacağız ve inşallah ligi hak ettiğimiz yerde bitirerek hep beraber sevineceğiz” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

