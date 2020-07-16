“İnşallah güzel yarınlar bizim olur”

Başkan Özcan, Bahri Kaya ile geçen hafta Ankara’daki ofisinde yaptıkları görüşmede çekilen fotoğrafın altına “Hoş geldin sevgili hocam” notunu düşerken, “Nice güzellikleri, başarıları, üzüntüleri ve başarısızlıkları birlikte yasadık! Birlikte ağladık, birlikte güldük! Seninle birlikte bütün zorluklara göğüs gerdik!

Seninle ve güzel ekibinle yeni yolculuklara yelken açmak benim için ayrı bir mutluluk.

İnşallah, hep birlikte sağlam adımlarla, güzel yarınlar bizim olur ve hep birlikte motorlarımızı maviliklere süreriz.

Allah, doğup büyüdüğüm, sokaklarında çocukluğumu yasadığım, caddelerinde gençliğimin keyfini sürdüğüm, güzel memleketimin güzel insanlarına nice mutluluklar yasatmayı bizlere nasip etsin” ifadelerini kullandı.

(Spor Servisi)