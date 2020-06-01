İngiltere Championship'in 20 Haziran'da başlatılması planlanıyor

İngiltere'de Kovid-19 salgını nedeniyle askıya alınan Championship'in 20 Haziran'da yeniden başlatılması planlanıyor.

Spor 01.06.2020, 10:59
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İngiltere Championship'in 20 Haziran'da başlatılması planlanıyor

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Championship'in 20 Haziran'da yeniden başlatılması hedefleniyor.

İngiltere Futbol Ligi'nden (EFL) yapılan açıklamada, güvenlik şartları sağlandığı takdirde ligin 20 Haziran'da seyircisiz olarak başlayacağı belirtildi.

Takımlara maçlarda 5 oyuncu değişikliği hakkı verileceği ve sezonun 30 Temmuz'da tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

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