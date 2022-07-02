İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, “Hedefimiz Play-Off”

Başkan Kani Ademoğlu, grupların belli olmasından sonra yaptığı açıklamada, “İnegölspor’umuzun hedefi en az Play-Off’tur. Başarı kriterimiz budur. İnşallah sonu şampiyonluk olur. Bu doğrultuda mücadelemizi vereceğiz. Biz hocamızla birlikte transfer çalışmalarını çok güzel bir şekilde sürdürüyoruz. İhtiyacımız olan mevkilere odaklanarak ilerliyoruz. Şimdiye kadar odaklandığımız oyuncuları aldık. Zaten transfer sezonunun en hızlı takımlarından bir tanesiyiz. Transfer çalışmalarımız titizlikle sürüyor. Takım iskeletimizi koruyarak üstüne gerekli eklemelerimizi yaptık. Çok başarılı bir transfer dönemi geçirdik. Takviye edeceğimiz birkaç oyuncu ile de transfer dosyasını kapatıp kulüp tesislerimizde lig hazırlıklarına başlayacağız” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

