İNEGÖLSPOR: 2-ÇORUM FK: 3
Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta 5.hafta maçında bugün Bursa deplasmanında İnegölspor’la karşılaşan Çorum Futbol Kulübü, ilk yarıyı 19.dakikada Ali Aydemir ve 37.dakikada Emir’in golleriyle 2-0 yenik kapatırken, ikinci yarıda muhteşem bir geri dönüşe imza attı. 68’de Umut Kaya, 85’de de Sinan Kurumuş’un penaltı golleriyle beraberliği sağlayan kırmızı-siyahlılar, 90+1’de Kıvanç Kaya’nın golüyle bu sezonun ilk galibiyetini aldılar.
Spor 14.10.2020, 18:37
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