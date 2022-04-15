İnegöl’le 6.kez

Çorum FK, 35.hafta maçında konuk olacağı İnegölspor’la, tarihinde 6.kez karşılaşacak. Geride kalan 5 maçta, Çorum ekibinin üstünlüğü bulunuyor.

Profesyonel liglerdeki 10.sezonunu geçiren Çorum FK, İnegölspor’la 3’ü Çorum’da, 2’si İnegöl’de olmak üzere 5 kez karşılaşırken, bu maçlarda Çorum FK 3, İnegölspor 2 galibiyet aldı. Çorum FK’nın attığı 8 gole, Bursa temsilcisi 7 golle cevap verdi.

İnegöl’de oynanan 2 maçı da Çorum FK kazanırken, Çorum’da oynanan 3 maçın ise 1’ini Çorum FK, 2’sini Bursa ekibi kazandı.

(Hüseyin AŞKIN)

