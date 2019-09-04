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İnegöl’e bileniyorlar

Pazar günü Bursa deplasmanında İnegölspor’la karşılaşacak olan Yeni Çorumspor dün sabah çabuk kuvvet, akşam ise taktik içerikli antrenman yaptı.

İnegöl’e bileniyorlar

Pazar günü Bursa deplasmanında İnegölspor’la karşılaşacak olan Yeni Çorumspor dün sabah çabuk kuvvet, akşam ise taktik içerikli antrenman yaptı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 21:47
İnegöl’e bileniyorlar

Pazar günü Bursa deplasmanında İnegölspor’la karşılaşacak olan Yeni Çorumspor dün sabah çabuk kuvvet, akşam ise taktik içerikli antrenman yaptı.

Yeni Çorumspor Pazar günü Bursa deplasmanında İnegölspor’la oynayacağı TFF 2.Lig Beyaz Grup 2.hafta maçının hazırlıklarını dün Tesislerde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-Siyahlılar günün ilk antrenmanına sabah 10.30’da başladılar. Teknik Direktör Bahri Kaya gözetiminde ısınma ile başlayan antrenman çabuk kuvvet idmanıyla devam etti. Transferin son gününde kadroya dahil edilen kaleci Kemal Mert Özyiğit, stoper Murat Cömert ve golcü Berat Ali Genç takımdan ayrı düz koşu yaparken, antrenman çabuk kuvvet çalışmasının ardından kısa süreli toplu oyunla sona erdi.

Yeni Çorumspor günün ikinci antrenmanına ise 16.30’da başladı. Yine tüm futbolcuların katıldığı antrenman taktik içerikli çalışma şeklinde geçti.

Yeni Çorumspor bugün saat 10.00’da yapacağı antrenmanla İnegölspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.(Hüseyin AŞKIN)

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