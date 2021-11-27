İnegöl maçı seyircisiz!

2.Lig Kırmızı Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, geçtiğimiz hafta sahasında Ankaraspor’la oynadığı maçla ilgili olarak iki ayır ihlalden dolayı sevk edildiği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından seyircisiz oynama ve para cezasına çarptırıldı.

PFDK, “taraftarlarının neden olduğu saha olayları” nedeniyle Çorum FK’ya kendi evinde 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Kırmızı-siyahlı ekip, cezası nedeniyle 5 Aralık’taki İnegölspor maçını seyircisiz oynayacak.

Kurul, aynı maçta taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” eyleminin bu sezon evsahibi kulüp olduğu müsabakada üçüncü kez gerçekleşmesi nedeniyle de Çorum FK’ya 8 bin lira para cezası kesti.

PFDK, Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Sarıyer’in Başkanı Saffet Akkoyun’a, Sarıyer maçında maske takmaması nedeniyle 3 bin lira para cezası, devre arasında ve maçtan sonra hakemlere yönelik hakaretleri nedeniyle de 150 gün hak mahrumiyeti ve 26 bin lira para cezası verdi.

(Hüseyin AŞKIN)

