İnegöl hazırlıkları tamam

Teknik direktör Ergün Penbe nezaretinde, Tesisler 1 No’lu Saha’da, saat 17.00’de başlayan antrenmana, sakatlıkları bulunan Sefa Akın ve Muhsin Yıldırım katılmadı.

Isınma ile başlayan antrenman, 5’e 2’nin ardından İnegölspor maçının taktiğini içeren oyunla devam etti. Antrenmanın son bölümü, yan top ve şut çalışması şeklinde geçti.

Çorum FK, antrenmanla birlikte İnegölspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-siyahlılar, bugün sabah saatlerinde Bursa’ya hareket edecekler.

(Rıfat KARA)

