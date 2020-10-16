İnegöl, Cüneyt Biçer’le anlaştı
Çorum Futbol Kulübü karşısında ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı maçı 3-2 kaybettikten sonra teknik direktör Osman Özdemir ile yollarını ayıran İnegölspor’un yeni teknik direktörü belli oldu.
Spor 16.10.2020, 15:52
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Bursa temsilcisi, Çorum Futbol Kulübü’nün eski teknik direktörlerinden Cüneyt Biçer’le anlaştı. 45 yaşındaki Cüneyt Biçer en sezon Turgutluspor’u çalıştırdı ve Manisa ekibiyle 2.Lig’e yükselme sevinci yaşadı.
(Spor Servisi)
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