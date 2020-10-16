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İnegöl, Cüneyt Biçer’le anlaştı

Çorum Futbol Kulübü karşısında ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı maçı 3-2 kaybettikten sonra teknik direktör Osman Özdemir ile yollarını ayıran İnegölspor’un yeni teknik direktörü belli oldu.

Spor 16.10.2020, 15:52
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İnegöl, Cüneyt Biçer’le anlaştı

Bursa temsilcisi, Çorum Futbol Kulübü’nün eski teknik direktörlerinden Cüneyt Biçer’le anlaştı. 45 yaşındaki Cüneyt Biçer en sezon Turgutluspor’u çalıştırdı ve Manisa ekibiyle 2.Lig’e yükselme sevinci yaşadı.

(Spor Servisi)

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