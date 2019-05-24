“İnançlı ve cesuruz”

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, bugün Serik Belediyespor’la oynayacakları Play-Off finalini kazanıp 2.Lig’e yükseleceklerine inandığını yinelerken, “Yükümüz ağır. Üzerimizde bir sorumluluk var ama inançlı ve cesuruz” dedi.

Bir sezonun emeklerinin karşılığı niteliğini taşıyan final maçına çok iyi hazırlandıklarını ve karşılaşmaya hazır olduklarını belirten Bahri Kaya, “Sadece Çorum’da yaşayan Çorumluların değil, Dünya genelinde yaşayan Çorumluların bizden olan beklentilerinin farkındayız. Oyuncularım da bunun farkında. Yükümüz biraz ağır tabi. Büyük bir sorumluluk var üzerimizde. Ama kimse merak etmesin bunu taşıyacak bu sorumluluğu kaldıracak güce sahibiz, inançlıyız ve cesuruz. Bizden beklentisi olan her Çorumlunun da beklentisine cevap verecek bir aileye sahibiz.

Bizim açımızdan sorunsuz, sıkıntısız ve her şeyin yolunda gittiği, eksiksiz ve sorunsuz hazırlandığımız bir müsabaka öncesindeyiz” şeklinde konuştu

Kendilerine antrenman için tesislerini açan Adana Demirspor ve teknik direktörleri Ümit Özat’a da teşekkür eden Bahri Kaya, “Sahalarını bize açan Adana Demirsporlu yetkililere ve bilhassa teknik direktör Ümit Özat’a teşekkür ediyorum. Onlara da Hatayspor’la oynayacakları Play-Off maçında başarılar diliyorum” dedi.