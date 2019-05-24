Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
84596
ALTIN
252.384
DOLAR
6.0970
STERLİN
7.7440
EURO
6.8177

“İnançlı ve cesuruz”

Beklentilerin farkında olduklarını ifade eden Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, bugün Serik Belediyespor’u geçerek 2.Lig’e yükseleceklerine inandıklarını yinelerken, “Yükümüz ağır ama inançlı ve cesuruz” dedi.

“İnançlı ve cesuruz”

Beklentilerin farkında olduklarını ifade eden Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, bugün Serik Belediyespor’u geçerek 2.Lig’e yükseleceklerine inandıklarını yinelerken, “Yükümüz ağır ama inançlı ve cesuruz” dedi.

24 Mayıs 2019 Cuma 00:10
“İnançlı ve cesuruz”

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, bugün Serik Belediyespor’la oynayacakları Play-Off finalini kazanıp 2.Lig’e yükseleceklerine inandığını yinelerken, “Yükümüz ağır. Üzerimizde bir sorumluluk var ama inançlı ve cesuruz” dedi.

Bir sezonun emeklerinin karşılığı niteliğini taşıyan final maçına çok iyi hazırlandıklarını ve karşılaşmaya hazır olduklarını belirten Bahri Kaya, “Sadece Çorum’da yaşayan Çorumluların değil, Dünya genelinde yaşayan Çorumluların bizden olan beklentilerinin farkındayız. Oyuncularım da bunun farkında. Yükümüz biraz ağır tabi. Büyük bir sorumluluk var üzerimizde. Ama kimse merak etmesin bunu taşıyacak bu sorumluluğu kaldıracak güce sahibiz, inançlıyız ve cesuruz. Bizden beklentisi olan her Çorumlunun da beklentisine cevap verecek bir aileye sahibiz.

Bizim açımızdan sorunsuz, sıkıntısız ve her şeyin yolunda gittiği, eksiksiz ve sorunsuz hazırlandığımız bir müsabaka öncesindeyiz” şeklinde konuştu

Kendilerine antrenman için tesislerini açan Adana Demirspor ve teknik direktörleri Ümit Özat’a da teşekkür eden Bahri Kaya, “Sahalarını bize açan Adana Demirsporlu yetkililere ve bilhassa teknik direktör Ümit Özat’a teşekkür ediyorum. Onlara da Hatayspor’la oynayacakları Play-Off maçında başarılar diliyorum” dedi.

Son Güncelleme: 23.05.2019 16:28
İlgili Haberler
Havuzda TED ve 23 Nisan şampiyon
Havuzda TED ve 23 Nisan şampiyon
“Takımıma güveniyorum”
“Takımıma güveniyorum”
Özlü ve Borucu İzmir’i fethetti!
Özlü ve Borucu İzmir’i fethetti!

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim