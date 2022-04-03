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İnancın zaferi: 2-1

Kaderine terk edilen Çorum FK, tüm zorluklara rağmen, zorlu Başkent deplasmanından galibiyetle döndü. Ligin güçlü takımlarından Ankaraspor’u, 37.dakikada Halil İbrahim Sönmez ve 87.dakikada Mehmet Akyüz’ün golleriyle 2-1 yenen kırımızı-siyahlı ekip, play-off yolunda dev bir adım attı. Başkent ekibinin golü, 90+2’de Ramazan Eren Demir’den geldi.

Spor 03.04.2022, 18:06
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İnancın zaferi: 2-1

STAT: Ankara-Osmanlı
HAKEMLER: Eren Gökmen ***, Emre Doğu ***, Mert Baykal ***
4.HAKEM: Bayram *, Alaettin Batuhan **, Gökhan **, Recep ** (Dk. 90 Ramazan Eren *), Oğuzhan Efe **, Furkan * (Dk.69 Fatih *), Orhan **, Sedat ** (Dk.69 Mehmet Gürkan *), Erdal * (Dk. 71 Kadir *), Şahin **, Yusuf Buğra * (Dk. 46 Doğukan)
YEDEKLER: Metin, Alican, Fahrettin Berk, Mehmet Tuğrul.
TEKNİK DİREKTÖR: İlker Püren
ÇORUM FK: Hasan Hüseyin ****, Muhsin *** (Dk.75 Mustafa Eren *), Mertcan ***, Sefa Akın ***, Hakkı Can ***, Murat Yıldırım ***, Halil İbrahim *** (Dk.90+2 Fatih), Mahsun ***, Batuhan ** (Dk.75 Mehmet Akyüz **), Recep *** (Dk.90+2 Volkan Keskin), Burak Çalık ** (Dk.75 Volkan Okumak *)
YEDEKLER: Erdi, Nurullah, Kürşat
TEKNİK DİREKTÖR: Ergün Penbe
GOLLER: Dk.37 Halil İbrahim, Dk. 87 Mehmet Akyüz (Çorum FK), Dk. 90+2 Ramazan Eren (Ankaraspor)
SARI KARTLAR: Furkan (Ankaraspor), Burak Çalık (Çorum FK)

2.Lig Kırmızı Grup’ta, tüm olumsuzluklara rağmen ilk 5 mücadelesi veren Çorum FK, 33.hafta maçında konuk olduğu Ankaraspor’u 2-1 yendi.
Geçtiğimiz hafta, Somaspor karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetle kötü gidişe “dur” diyen Çorum FK, Başkent deplasmanından galibiyetle döndü. Play-Off için son kozlarını oynayan Ankaraspor karşısında, tüm olumsuzluklara rağmen galibiyet için mücadele eden Çorum FK, ilk yarıyı 37.dakikada Halil İbrahim Sönmez’in attığı golle 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda, farkı artırmaya çalışan ve zaman zaman kalesinde tehlikeler yaşayan Çorum FK, 87.dakikada Mehmet Akyüz’le farkı ikiye çıkartırken, 90+2’de Ramazan Eren’in golüne engel olamamasına rağmen sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından puanını 55’ye yükselten Çorum FK, play-off yolunda dev bir adım attı. Ankaraspor ise 47 puanda kalıp umutlarını büyük ölçüde yitirdi.


MAÇTAN DAKİKALAR…
DAKİKA 4: Çorum FK atağında, soldan Burak Çalık ceza sahasına girdi, çizgiye indi ancak iyi bir pas çıkartamadı.
DAKİKA 23: Çorum FK, rakip ceza yayının solundan serbest vuruş kazandı. Halil İbrahim’in vuruşu auta gitti.
DAKİKA 32: Çorum FK atağında, orta alandan Murat Yıldırım’ın pasına soldan hareketlenen Burak Çalık, topla ceza sahasına girdi,  seza sahasının sol köşesine yakın bir yerden yaptığı vuruşta, top kaleci Bayram’da kaldı.
DAKİKA 37: GOL! Çorum FK golü buldu. Sağdan, taç atışından aldığı topla hareketlenen Halil İbrahim, pasını Batuhan’a verdi. Ceza sahasına giren Batuhan, topu Halil İbrahim Sönmez’e çıkarttı, Halil İbrahim de, penaltı noktasının sağından bekletmeden, yerden gol vuruşunu yaptı: 1-0.
DAKİKA 40: Ankaraspor, Çorum FK ceza yayının hemen solundaki boşluktan, ceza sahası çizgisinin 30 santim kadar dışından serbest vuruş kazandı. Sedat Cengiz’in kaleye gönderdiği top, üstten auta gitti.
DAKİKA 45+2: Çorum FK etkili geldi. Sağdan Muhsin ortaladı, Recep’in kafa vuruşunda, kaleye giden top savunmaya çarpıp kornere çıktı.
DAKİKA 57: Sağdan gelişen Çorum FK atağında, Sedat’ın yerden penaltı noktasına çıkarttığı topu Şahin gelişine sert bir vuruşla kaleye gönderdi, kaleci Hasan Hüseyin mükemmel çıkarttı.
DAKİKA 80: Ankaraspor yine etkili geldi. Çorum FK ceza yayının 2-3 metre gerisinden kazanılan serbest vuruşta Oğuzhan kaleyi düşündü, savunmaya çarpan top, az farkla yandan kornere çıktı. Köşe vuruşundan, ceza sahasına gönderilen topu savunma uzaklaştıramadı,  Mehmet Gürkan, altı pasta önünde bulduğu topu kaleye vurdu, Hasan Hüseyin yine gole izin vermedi.
DAKİKA 87: GOL! Çorum FK’nın ikinci golü geldi. Soldan Mertcan ortaladı, arka direkte, Mehmet Akyüz altı pasta ayak içiyle dokundu: 2-0.
DAKİKA 90+2: GOL! Fark bire indi. Ankaraspor, Çorum FK yarı alanının ortalarında, taç çizgisine daha yakın bir yerden serbest vuruş kazandı. Orhan’5ın ceza sahasına gönderdiği topu savunma uzaklaştıramadı, defanstan seken topu, karambolde, altı pasta önünde bulan Ramazan Eren, sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1.
(Hüseyin AŞKIN)

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