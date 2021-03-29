İlk yarı ile ikinci yarı arasında dağlar kadar fark var

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta Play-Off’a kalma mücadelesi veren Çorum FK, ikinci yarının ilk 10 maçında, ilk yarının ilk 10 maçına göre neredeyse iki kat daha fazla puan topladı.

Grupta, 28 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik, 8 yenilgi alan ve topladığı 46 puanla 8.sırada yer alan Çorum FK, son 8 maçında yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-siyahlılar, ikinci yarının ilk 10 maçında, ilk yarının ilk 10 maçına göre daha çok puan topladı.

Kırmızı-siyahlılar, ilk yarının 10 maçında Manisa FK, Kocaelispor, Afjet Afyonspor, İnegölspor, Niğde Anadolu FK, Ergene Velimeşespor, Ankara Demirspor, 24 Erzincanspor, Hekimoğlu Trabzon ve Şanlıurfaspor’la karşılaşırken, deplasmanda İnegölspor’u 3-2, evinde Niğde Anadolu FK’yı 4-0, yine sahasında Şanlıurfaspor’u 5-1 yenerek 3 galibiyet aldı.

İLK YARIDA 11 PUAN

Sahasında Afyonspor’la 1-1, Erzincanspor’la da 2-2 berabere kalan Çorum FK, sahasında Manisa FK’ya 3-1, deplasmanda Kocaelispor’a 3-0, deplasmanda Ergene Velimeşespor’a 1-0, evinde Ankara Demirspor’a 3-2 ve deplasmanda Hekimoğlu Trabzon’a 1-0’lık skorlarla boyun eğerek 5 yenilgi aldı.

İlk yarının ilk 10 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi alıp 11 puan toplayan Çorum FK, attığı 18 gole karşılık kalesinde ise 17 gol gördü.

İKİNCİ YARIDA 20 PUAN

Çorum FK, ikinci yarısının ilk 10 maçında ise, Manisa FK, Kocaelispor, Afjet Afyonspor, İnegölspor, Niğde Anadolu FK, Ergene Velimeşe, Ankara Demirspor, Sancaktepe FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Kahramanmaraşspor’la karşılaştı. Kırmız-siyahlılar, ilk yarının ilk 10 maçına göre ikinci yarıda 3 farklı takımla karşı karşıya gelirken, ilk Sancaktepe FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Kahramanmaraşspor’la olan maçlar, Çorum FK’daki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelemişti. Bu yüzden, ilk yarı ile ikinci yarının ilk 10 maçlarında son 3 karşılaşmalar farklı takımlarla yapıldı.

Çorum FK, ikinci yarının ilk 10 maçında, deplasmanda Afyonspor’u 1-0, evinde İnegölspor’u 2-0, sahasında Ergene Velimeşespor’u 3-0, Sancaktepe’yi 5-0, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler’i 2-1, yine evinde Kahramanmaraşspor’u 3-0 yenerek 6 galibiyet, deplasmanda Niğde Anadolu FK ile 0-0, Ankara Demirspor’la da 2-2 berabere kalarak 2 beraberlik alarak 20 puan topladı. Periyotta, deplasmanda lider Manisa FK’ya ve evinde Kocaelispor’a 1-0’lık skorlarla yenilerek sadece 2 mağlubiyet alan Çorum FK, attığı 18 gole karşılık sadece 5 gol yedi.

(Spor Servisi)

ÇORUM FK’NIN İLK YARIDAKİ İLK 10 MAÇI

Manisa FK 1-3

Kocaelispor 0-3 (D)

Afyonspor 1-1

İnegölspor 3-2 (D)

Niğde A.F.K. 4-0

E.Velimeşe 0-1 (D)

Ankara Demir 2-3

Erzincanspor 2-2

H.Trabzon 0-1 (D)

Ş.Urfaspor 5-1

ÇORUM FK’NIN İKİNCİ YARIDAKİ İLK 10 MAÇI

Manisa FK 0-1(D)

Kocaelispor 0-1

Afyonspor 1-0 (D)

İnegölspor 2-0

Niğde A.F.K. 0-0 (D)

E.Velimeşe 3-0

Ankara Demir 2-2 (D)

Sancaktepe 5-0

Amed S.F. 2-1 (D)

K.Maraşspor 3-0