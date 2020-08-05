İlk transferlere tam not

3 yılda 1.Lig’eyükselmeyi hedefleyen ve bu doğrultuda bir proje için kolları sıvayan Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, her ne kadar “3 yıl içinde çıkacağız” dese de, projenin ilk yılında işi bitirmeye yönelik adımlar atıyor.

Daha önce mütevazı bir bütçe ile ilk 7’nin içerisinde yer alacak bir takım kuracaklarını belirten Başkan Fatih Özcan, hafta başında bütçeyi artırmış ve iç transferde anlaştıkları 14 futbolcunun alacaklarında ciddi oranda iyileştirme yapmıştı. Başkanın bu adımından sonra dış transferde camianın yakından tanıdığı gol kralı Yakup Alkan’ın Süper Lig ekibi Malatyaspor’dan kiralanması ve İnegölspor’dan gurbetçi sol açık Cengiz Ötkün ile 3 yıllık mukavele imzalanması beklentileri de yükseltti.

Yakup Alkan ve Cengiz Ötkün transferleri camiada memnuniyetle karşılanırken, kırmızı-siyahlı taraftarlar flaş transferlerin devamının geleceğine ve takımlarının yeni sezonda zirveye oynayacağına inanıyorlar ve bu doğrultuda sezonun başlamasını adeta iple çekiyorlar.