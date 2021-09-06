İlk maçlarda ilk beraberlik
2021-2022 Sezonunun ilk hafta maçında evinde Diyarbekirspor’la 1-1 berabere kalan Çorum FK, sezona ilk kez 1 puanla başlangıç yaptı.
Profesyonel futbol liglerindeki onuncu sezonuna giren Çorum Futbol Kulübü, ilk hafta maçları itibariyle bugüne kadar oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik,5 yenilgi alırken, 14 gol atıp kalesinde 15 gol gördü.
İlk haftalar itibariyle sahasında 6 maç oynayan Çorum FK bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alırken, attığı 9 gole karşılık kalesinde 8 gol gördü.
4 kez de sezona deplasmanda başlayan Çorum Futbol Kulübü, 1 galibiyet, 3 yenilgi aldı. Rakip fileleri 5 kez havalandıran kırmızı-siyahlılar, kalelerinde ise 7 gol gördüler.
2015-16 sezonunda sahasında Tunceli temsilcisi Dersimspor’a 2-1 kaybeden Çorum FK, bu maçtan sonra oynadığı tüm ilk hafta maçlarını kazanırken, bu seri geçen sezon Manisa FK karşısında alınan 3-1’lik yenilgi ile sona erdi.
Çorum FK, bu sezonun ilk maçında ise evinde Diyarbekirspor’la 1-1 berabere kalırken, bu sonuç, Çorum FK’nın ilk hafta oynadığı maçlarda aldığı ilk beraberlik olarak kayıtlara geçti.
ÇORUM FK’NIN SEZONLARA GÖRE İLK MAÇLARI
2012-13
Altınordu (D)..0-2
2013-14
Orhangazi (D)..1-2
2014-15
Kızılcabölük (D).. 2-3
2015-16
Dersimspor…1-2
2016-17
Beylerbeyi…3-1
2017-18
Tepecik (D)…2-0
2018-19
Muğlaspor…2-1
2019-20
1922 Konya….1-0
2020-21
Manisa FK….1-3
2021-2022
Diyarbekir…1-1