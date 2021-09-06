İlk maçlarda ilk beraberlik

Profesyonel futbol liglerindeki onuncu sezonuna giren Çorum Futbol Kulübü, ilk hafta maçları itibariyle bugüne kadar oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik,5 yenilgi alırken, 14 gol atıp kalesinde 15 gol gördü.

İlk haftalar itibariyle sahasında 6 maç oynayan Çorum FK bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alırken, attığı 9 gole karşılık kalesinde 8 gol gördü.

4 kez de sezona deplasmanda başlayan Çorum Futbol Kulübü, 1 galibiyet, 3 yenilgi aldı. Rakip fileleri 5 kez havalandıran kırmızı-siyahlılar, kalelerinde ise 7 gol gördüler.

2015-16 sezonunda sahasında Tunceli temsilcisi Dersimspor’a 2-1 kaybeden Çorum FK, bu maçtan sonra oynadığı tüm ilk hafta maçlarını kazanırken, bu seri geçen sezon Manisa FK karşısında alınan 3-1’lik yenilgi ile sona erdi.

Çorum FK, bu sezonun ilk maçında ise evinde Diyarbekirspor’la 1-1 berabere kalırken, bu sonuç, Çorum FK’nın ilk hafta oynadığı maçlarda aldığı ilk beraberlik olarak kayıtlara geçti.

ÇORUM FK’NIN SEZONLARA GÖRE İLK MAÇLARI

2012-13

Altınordu (D)..0-2

2013-14

Orhangazi (D)..1-2

2014-15

Kızılcabölük (D).. 2-3

2015-16

Dersimspor…1-2

2016-17

Beylerbeyi…3-1

2017-18

Tepecik (D)…2-0

2018-19

Muğlaspor…2-1

2019-20

1922 Konya….1-0

2020-21

Manisa FK….1-3

2021-2022

Diyarbekir…1-1

