İlk maç Derince ile

Çorum Futbol Kulübü Bolu’da devam eden üçüncü etap hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçını 3.Lig takımlarından Derince Belediyespor ile oynayacak.

11 Ağustos itibariyle Bolu’da kampa giren Çorum Futbol Kulübü’nde hazırlık maç takvimi de açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Abant Vonresort Otel’de gerçekleşen üçüncü etap hazırlıkları kapsamında ilk maç 14 Ağustos Cumartesi günü 3.Lig takımlarından Derince Belediyespor ile oynanacağı belirtildi. Kırmızı-Siyahlılar 16 Ağustos Pazartesi günü ikinci hazırlık maçını yine bir 3.Lig takımı olan Hacettepe ile oynarken, üçüncü hazırlık maçını ise 19 Ağustos Perşembe günü 2.Lig Beyaz Grup takımlarından Ankara Demirspor ile oynanacak. Çorum FK kamptaki son hazırlık maçını ise 21 Ağustos Cumartesi günü Zonguldak Kömürspor ile yapacak. Bu maçların saatleri daha sonra açıklanacak.

(Rıfat KARA)