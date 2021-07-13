İlk loca Kadir Yüksel’e
Çorum FK’nın yeni sezon için gelir kaynaklarından biri olan Çorum Şehir Stadyumu’ndaki locaların satışına başlanıldı. İlk locayı ise Ayka Enerji sahibi, Çorum Beşiktaşlılar Derneği eski başkanlarından Kadir Yüksel aldı.
Spor 13.07.2021, 22:14
29
Çorum FK’nın play-off şampiyonu olduğu 2018-2019 sezonunda da Adana’da oynanan final maçına gitmek isteyen taraftarlar için 5 otobüs tahsis ederek bir kampanyanın öncülüğünü yapan Kadir Yüksel, loca satışında da yine perdeyi açan isim oldu. Yüksel, Çorum Şehir Stadyumu’ndaki 12 nolu locayı 50 bin lira karşılığında bir sezonluğuna kiralayarak Çorum FK’ya destekte bulundu.
Loca satışlarının devam ettiği belirtildi.
(Hüseyin AŞKIN)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
19°
açık