İlk loca Kadir Yüksel’e

Çorum FK’nın play-off şampiyonu olduğu 2018-2019 sezonunda da Adana’da oynanan final maçına gitmek isteyen taraftarlar için 5 otobüs tahsis ederek bir kampanyanın öncülüğünü yapan Kadir Yüksel, loca satışında da yine perdeyi açan isim oldu. Yüksel, Çorum Şehir Stadyumu’ndaki 12 nolu locayı 50 bin lira karşılığında bir sezonluğuna kiralayarak Çorum FK’ya destekte bulundu.

Loca satışlarının devam ettiği belirtildi.

(Hüseyin AŞKIN)

