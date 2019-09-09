İlk kez ikide iki

3.Lig’de geçirdiği 7 sezonda hiç ilk iki haftada 6 puan çıkartamayan Yeni Çorumspor, 2.Lig’deki ilk sezonunda bunu başardı. İlk hafta sahasında 1922 Konyaspor’u 1-0’la geçen Yeni Çorumspor, ikinci maçında Bursa deplasmanında İnegölspor’u 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez ilk iki haftayı kayıpsız geçti.

Bursa deplasmanında İnegölspor’u 2-1 yenen Yeni Çorumspor aynı zamanda tarihi bir başarı elde etti. Kırmızı-Siyahlılar, profesyonel liglerde mücadele ettiği 8 sezon içerisinde ilk kez ikide iki yaptı.

2012-2013 Sezonundan beri profesyonel ligde mücadele eden Yeni Çorumspor, 3.Lig’de geçirdiği 7 sezonda hiç ilk iki haftada 2 puan toplayamamıştı. 2012-2013 sezonuna İzmir deplasmanında aldığı 2-0’lık Altınordu yenilgisiyle başlayan Yeni Çorumspor, ikinci hafta sahasında Darıca Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup edip ligdeki ilk galibiyetini alırken, 2013-2014 sezonuna Bursa deplasmanında 2-1’lik Orhangazispor yenilgisiyle başladı. Yeni Çorumspor ikinci hafta sahasında İstanbul ekibi Sancaktepe Belediye’yi 1-0 yendi.

2014-2015 sezonunun ilk maçında Denizli deplasmanında Kızılcabölükspor’a 3-2 kaybeden Yeni Çorumspor, ikinci hafta sahasında Sebat Proje Trabzon Akçaabat’ı 1-0 yenip sezonun ilk galibiyetini aldı.

2015-2016 sezonunun ilk haftasında Tunceli temsilcisi Dersimspor’u konuk ederek tarihinde ilk kez ilk maçı sahasında oynayan Yeni Çorumspor 2-1 kaybedip sezona puansız başlama geleneğini sürdürdü. Kırmızı-Siyahlılar, ikinci hafta Antalya deplasmanında Manavgatspor’u 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetlerini aldılar.

2016-2017 sezonun ilk haftasında sahasında İstanbul ekibi Beylerbeyi’ni 3-1 yenerek sezona ilk kez galibiyetle başlangıç yapan Yeni Çorumspor, ikinci hafta deplasmanda Anagold 24 Erzincanspor’a 1-0 yenildi.

2017-2018 sezonuna İstanbul deplasmanında Büyükçekmece Tepecikspor’u 2-0 yenerek başlayan Yeni Çorumspor ikinci maçında evinde Ankara Adliyespor’la 2-2 berabere kalıp ikide iki yapma fırsatından yararlanamadı.

2018-2019 sezonunun ilk haftasında Muğlaspor’u konuk eden Yeni Çorumspor 2-1 kazanırken, ikinci maçında 1461 Trabzon’a deplasmanda 1-0 kaybetti.

3.Lig’de geçirdiği 7 sezonda hiç ilk iki haftada 6 puan çıkartamayan Yeni Çorumspor, 2.Lig’deki ilk sezonunda şeytanın bacağını kırdı. Kırmızı-Siyahlılar, 1 Eylül’de konuk ettikleri 1922 Konyaspor’u 1-0 yenerek sezona galibiyetle başlarken, Pazar günü Bursa deplasmanında İnegölspor’u 2-1 mağlup edip ikide iki yaptılar.

(Hüseyin AŞKIN)

YENİ ÇORUMSPOR’UN

SEZONLARA GÖRE İLK

İKİ HAFTA MAÇLARI

2012-13

Altınordu (D) 0-2

Darıca G.Birliği 2-1

2013-14

Orhangazispor (D) 1-2

Sancaktepe Bld. 1-0

2014-15

Kızılcabölük (D) 2-3

Akçaabat Sebat 1-0

2015-16

Dersimspor 1-2

Manavgatspor (D) 2-1

2016-17

Beylerbeyi 3-1

24 Erzincan (D) 0-1

2017-18

B.Tepecikspor (D) 2-0

A.Adliyespor 2-2

2018-19

Muğlaspor 2-1

1461 Trabzon (D) 0-1

2019-20

1922 Konyaspor 1-0

İnegölspor (D) 2-1