İlk kez ikide iki

3.Lig’de geçirdiği 7 sezonda hiç ilk iki haftada 6 puan çıkartamayan Yeni Çorumspor, 2.Lig’deki ilk sezonunda bunu başardı. İlk hafta sahasında 1922 Konyaspor’u 1-0’la geçen Yeni Çorumspor, ikinci maçında Bursa deplasmanında İnegölspor’u 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez ilk iki haftayı kayıpsız geçti.
Bursa deplasmanında İnegölspor’u 2-1 yenen Yeni Çorumspor aynı zamanda tarihi bir başarı elde etti. Kırmızı-Siyahlılar, profesyonel liglerde mücadele ettiği 8 sezon içerisinde ilk kez ikide iki yaptı.
2012-2013 Sezonundan beri profesyonel ligde mücadele eden Yeni Çorumspor, 3.Lig’de geçirdiği 7 sezonda hiç ilk iki haftada 2 puan toplayamamıştı. 2012-2013 sezonuna İzmir deplasmanında aldığı 2-0’lık Altınordu yenilgisiyle başlayan Yeni Çorumspor, ikinci hafta sahasında Darıca Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup edip ligdeki ilk galibiyetini alırken, 2013-2014 sezonuna Bursa deplasmanında 2-1’lik Orhangazispor yenilgisiyle başladı. Yeni Çorumspor ikinci hafta sahasında İstanbul ekibi Sancaktepe Belediye’yi 1-0 yendi.
2014-2015 sezonunun ilk maçında Denizli deplasmanında Kızılcabölükspor’a 3-2 kaybeden Yeni Çorumspor, ikinci hafta sahasında Sebat Proje Trabzon Akçaabat’ı 1-0 yenip sezonun ilk galibiyetini aldı.
2015-2016 sezonunun ilk haftasında Tunceli temsilcisi Dersimspor’u konuk ederek tarihinde ilk kez ilk maçı sahasında oynayan Yeni Çorumspor 2-1 kaybedip sezona puansız başlama geleneğini sürdürdü. Kırmızı-Siyahlılar, ikinci hafta Antalya deplasmanında Manavgatspor’u 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetlerini aldılar.
2016-2017 sezonun ilk haftasında sahasında İstanbul ekibi Beylerbeyi’ni 3-1 yenerek sezona ilk kez galibiyetle başlangıç yapan Yeni Çorumspor, ikinci hafta deplasmanda Anagold 24 Erzincanspor’a 1-0 yenildi.
2017-2018 sezonuna İstanbul deplasmanında Büyükçekmece Tepecikspor’u 2-0 yenerek başlayan Yeni Çorumspor ikinci maçında evinde Ankara Adliyespor’la 2-2 berabere kalıp ikide iki yapma fırsatından yararlanamadı.
2018-2019 sezonunun ilk haftasında Muğlaspor’u konuk eden Yeni Çorumspor 2-1 kazanırken, ikinci maçında 1461 Trabzon’a deplasmanda 1-0 kaybetti.
3.Lig’de geçirdiği 7 sezonda hiç ilk iki haftada 6 puan çıkartamayan Yeni Çorumspor, 2.Lig’deki ilk sezonunda şeytanın bacağını kırdı. Kırmızı-Siyahlılar, 1 Eylül’de konuk ettikleri 1922 Konyaspor’u 1-0 yenerek sezona galibiyetle başlarken, Pazar günü Bursa deplasmanında İnegölspor’u 2-1 mağlup edip ikide iki yaptılar.
(Hüseyin AŞKIN)
YENİ ÇORUMSPOR’UN
SEZONLARA GÖRE İLK
İKİ HAFTA MAÇLARI
2012-13
Altınordu (D) 0-2
Darıca G.Birliği 2-1
2013-14
Orhangazispor (D) 1-2
Sancaktepe Bld. 1-0
2014-15
Kızılcabölük (D) 2-3
Akçaabat Sebat 1-0
2015-16
Dersimspor 1-2
Manavgatspor (D) 2-1
2016-17
Beylerbeyi 3-1
24 Erzincan (D) 0-1
2017-18
B.Tepecikspor (D) 2-0
A.Adliyespor 2-2
2018-19
Muğlaspor 2-1
1461 Trabzon (D) 0-1
2019-20
1922 Konyaspor 1-0
İnegölspor (D) 2-1