“İlk golden sonra gardımız düştü”

Çorum Futbol Kulübü Genel Kaptanı Orhan Top, Tarsus İdmanyurdu’na deplasmanda 3-0 yenildikleri maçla ilgili yaptığı değerlendirmede, özellikle ilk yarıda olmak üzere iyi mücadele ettiklerini, ancak 66.dakikada bireysel bir hata sonucu yedikleri golden sonra oyundan düştüklerini söyledi.

Takımın çok kırılgan bir yapıya sahip olduğunu kaydeden Ortan Top, bu durumdan bir an evvel kurtulmaları ve kalan haftalarda daha iyi sonuçlar almak için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Genel Kaptan Orhan Top’un açıklamaları şöyle:

“Çıkış yakalamak için oynadığımız Tarsus maçında takım olarak ilk yarı iyi bir mücadele sergiledik. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Yakaladığımız gol pozisyonlarını gole çeviremedik. Böyle müsabakalarda girdiğiniz pozisyonu atacaksınız.

İkinci yarıya rakibin daha coşkulu başlayacağını biliyorduk. Bizim de ilk yarıdan daha fazla mücadele etmemiz ve daha dikkatli olmamız gerekiyordu.

66.dakikada yapılan bireysel hata sonucu ilk golü yememiz takım olarak çökmemize neden oldu. İşler iyi giderken yapılan bu çok basit bireysel hatanın bedeli çok ağır oldu. Kalan sürede oyunu dengeleme çalışmamız pek sonuç vermedi.

Yediğimiz golden sonra, maçı bitirmiş, rakibe teslim olmuş durumda bulunan bir haldeydik. Bu durum bizim için kabul edilemez. Pes etmek, teslim olmak bizim karakterimize hiç yakışmadı.

Yediğimiz ilk gole kadar sahada çok iyi mücadele eden bir takım, golden sonra teslim olmuş bir takım. Bu, çok düşündürücü, çok kırılgan bir yapı var üzerimizde. Oynanacak müsabakalarda bu durumdan bir an evvel kurtulup sonuna kadar mücadeleye devam etmekten başka hiç bir şansımız yok. Bu gidişata dur deyip kalan süreyi lehimize çevirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.