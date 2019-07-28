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İlk etap tamam

Yeni Çorumspor’da 15 Temmuz’da start alan ilk etap çalışmaları Cumartesi günü gerçekleşen çift antrenmanın ardından sona erdi.

İlk etap tamam

Yeni Çorumspor’da 15 Temmuz’da start alan ilk etap çalışmaları Cumartesi günü gerçekleşen çift antrenmanın ardından sona erdi.

28 Temmuz 2019 Pazar 20:53
İlk etap tamam

Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde gerçekleşen sabah ve akşam antrenmanına Mikail Albayrak'ın yanı sıra ayağında oluşan topuk dikeni nedeni ile kaleci Yusuf Çekiç de katılmadı. Diğer futbolcuların hazır olduğu ilk antrenman saat 07.15'de gerçekleşirken, ilk grup salonda kuvvet ve sahada istasyon çalışması yaptı. Saat 08'00'de ise ikinci grup aynı antrenman programı ile ilk idmanı tamamladı. Saat 14.00'de gerçekleşen günün son antrenmanı ise ısınma hareketleri ile başlarken, topla birlikte yapılan istasyon çalışması ile sona erdi.

Kırmızı-Siyahlılar 3 günlük izinin ardından Çarşamba günü ikinci etap hazırlıklarına yine Çorum'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

(Rıfat KARA)

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