İlk etap sona eriyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1.etap çalışmalarını Çorum’da sürdüren Yeni Çorumspor dün de çift antrenman yaparak günü tamamladı. Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da gerçekleşen sabah antrenmanı saat 08.30’da başladı. Batuhan Demirel ve Mikail Albayrak dışında tüm futbolcuların katıldığı antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, yarı sahada topla birlikte yapılan dayanıklılık çalışması ile sona erdi.

Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 17.00’de gerçekleşen akşam antrenmanı ise gruplar halinde düz koşular ile başlarken, dar alanda 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Son bölümde yarı sahada taktik çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Yeni Çorumspor’da bugün yapılacak çift antrenman programının ardından 1.etap tamamlanacak.

(Rıfat KARA)