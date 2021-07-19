İlk etap bitiyor

Çorum FK, şampiyonluk hedeflediği 2021-2022 Sezonunun 12 Temmuz’unda başladığı 1.etap hazırlık dönemini bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

12 Temmuz’dan beri Çorum’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çorum FK, Cumartesi ve Pazar gününü çifter antrenmanla tamamladı. Kırmızı-siyahlılar, bugün sabah yapacakları antrenmanla 1.etabı tamamlayıp Bayram iznine çıkacaklar.

23 Temmuz’da yine Çorum’da 2.etap hazırlıklarına başlayacak olan Çorum FK, çalışmalarını 7 Ağustos’a kadar Çorum’da sürdürecek.

İkinci etabın bitiminde futbolculara verilecek iznin ardından 10 Ağustos’ta Bolu kampına başlayacak olan Çorum FK, kamp çalışmalarını 21 Ağustos’ta tamamlayacak. Üçüncü etabı kapsayan Bolu kampı bitiminde futbolculara 3 gün izin verilecek. Kırmızı-siyahlılar, 25 Ağustos’ta Çorum’da toplanacak ve 4-5 Eylül’de oynanacak yeni sezonun ilk hafta maçının hazırlıklarına başlayacaklar.

(Hüseyin AŞKIN)

